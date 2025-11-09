Алькарас рассказал, почему Итоговый турнир ATP-2025 важен для него
Испанец рассказал о своей мотивации и стремлении выиграть турнир
42 минуты назад
Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) после победы в стартовом матче Итогового чемпионата ATP-2025 на корте рассказал, насколько для него важен этот турнир.
Этот турнир — один из самых престижных в нашем туре. Здесь играют восемь лучших теннисистов мира, и это показывает, насколько сложным и важным является этот турнир. Последние три года мне было непросто дойти до конца сезона с нужной энергией и мотивацией. В этом году все немного иначе. Я горжусь тем, как подходил к подготовке, чтобы приехать сюда мотивированным. Очень рад и с нетерпением жду возможности играть качественный теннис и бороться за победу на турнире.
