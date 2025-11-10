Сачко поднялся в рейтинге ATP, Алькарас снова обошел Синнера
Джокович повернулся в топ-4
около 1 часа назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 164 место с 222-го – прыгнул на 58 позиций вверх. Кроме того, на 53 позиции поднялся Вадим Урсу.
После снятия очков за прошлогодний Итоговый турнир испанец Карлос Алькарас вернулся на первое место – Янник Синнер пробыл на вершине рейтинга неделю.
Рейтинг ATP по состоянию на 10 ноября:
1(2). Карлос Алькарас (Испания) – 11 050 очков
2(1). Янник Синнер (Италия) – 10 000
3. Александр Зверев (Германия) – 4 960
4(5). Новак Джокович (Сербия) – 4 830
5(6). Бен Шелтон (США) – 3 970
6(4). Тейлор Фриц (США) – 3 935
7. Алекс де Минор (Австралия) – 3 935
8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 845
9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 840
10(11). Джек Дрейпер (Великобритания) – 2 990
164(222). Виталий Сачко (Украина) – 361
380(378). Вячеслав Белинский (Украина) – 128
381(376). Олег Приходько (Украина) – 128
451(504). Вадим Урсу (Украина) – 98
457. Владислав Орлов (Украина) – 96
468(469). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 92
473(477). Алексей Крутых (Украина) – 90