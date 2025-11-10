Владимир Кириченко

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 164 место с 222-го – прыгнул на 58 позиций вверх. Кроме того, на 53 позиции поднялся Вадим Урсу.

После снятия очков за прошлогодний Итоговый турнир испанец Карлос Алькарас вернулся на первое место – Янник Синнер пробыл на вершине рейтинга неделю.

Рейтинг ATP по состоянию на 10 ноября:

1(2). Карлос Алькарас (Испания) – 11 050 очков

2(1). Янник Синнер (Италия) – 10 000

3. Александр Зверев (Германия) – 4 960

4(5). Новак Джокович (Сербия) – 4 830

5(6). Бен Шелтон (США) – 3 970

6(4). Тейлор Фриц (США) – 3 935

7. Алекс де Минор (Австралия) – 3 935

8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 845

9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 840

10(11). Джек Дрейпер (Великобритания) – 2 990

164(222). Виталий Сачко (Украина) – 361

380(378). Вячеслав Белинский (Украина) – 128

381(376). Олег Приходько (Украина) – 128

451(504). Вадим Урсу (Украина) – 98

457. Владислав Орлов (Украина) – 96

468(469). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 92

473(477). Алексей Крутых (Украина) – 90

