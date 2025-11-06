Определены группы Итогового турнира ATP – Алькарас сыграет с Джоковичем
Первые игры пройдут 9 ноября
43 минуты назад
Фото: Getty Images
Прошло жеребьёвка групп Итогового турнира ATP, который состоится в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.
Первая ракетка мира Янник Синнер попал в группу «Бьорна Борга», тогда как Карлос Алькарас сыграет в квартете «Джимми Коннорса».
Группа «Джимми Коннорса»
Карлос Алькарас (ATP, 2), Новак Джокович (ATP, 5), Тейлор Фриц (ATP, 4), Алекс де Минор (ATP, 7)
Группа «Бьорна Борга»
Янник Синнер (ATP, 1), Александер Зверев (ATP, 3), Бен Шелтон (ATP, 6) Феликс Оже-Альяссим (ATP, 8) / Лоренцо Музетти (ATP, 9)
Напомним, что Виталий Сачко одержал крупнейшую победу в карьере.
Поделиться