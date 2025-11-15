Алькарас перемог Оже-Альяссіма и вышел в финал Итогового турнира ATP-2025
В решающем матче испанец встретится с Синнером
около 9 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира ATP-2025, который проходит в Турине.
В полуфинале испанец обыграл в двух сетах Феликса Оже-Альяссима (8 ATP) из Канады — 6:2, 6:4.
Поединок длился 1 час 24 минуты. За это время Алькарас сделал пять эйсов, допустил только одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Оже-Альяссим ответил пятью подачами навылет, имел одну двойную ошибку и взял один брейк.
В финале турнира Карлос Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером (2 ATP).