Денис Седашов

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч между Карлосом Алькарасом и Феликсом Оже-Альяссимом, победитель которого станет его соперником в финале Итогового турнира ATP-2025 в Турине.

Итальянец признался, что встреча с Алькарасом в домашнем финале была бы особенной, но подчеркнул, что имеет большое уважение и к канадцу. Слова приводит Tennis Channel.

Конечно, матч против Карлоса в Италии был бы особенным завершением года. Но Феликс — невероятный игрок, и я очень его уважаю. Кто бы ни вышел в финал, я буду рад сыграть. Я счастлив быть в финале и провести последний матч сезона перед такой публикой. Карлос Алькарас

Он добавил, что намерен выложиться на максимум в решающем матче и назвал этот сезон для себя фантастическим.

Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP в Турине.