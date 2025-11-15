Синнер победил Шелтона, Оже-Альяссим обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира
Феликс стал последним участником плей-офф соревнований
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
В Турине завершились матчи группового этапа Итогового турнира.
В заключительной встрече Янник Синнер обыграл Бена Шелтона 6:3, 7:6 (3), а Феликс Оже-Альяссим победил Александра Зверева 6:4, 7:6 (4) и стал последним полуфиналистом турнира.
Напомним, что канадец присоединился в плей-офф к Синнеру, Карлосу Алькарасу и Алексу де Минору.