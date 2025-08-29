Синнер – об Алькарасе: «Это подарок для спорта»
Янник оценил сильные стороны Карлоса
около 2 часов назад
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер поделился мыслями о главном сопернике в Туре Карлосе Алькарасе. Слова итальянца приводит btu.org.ua:
Думаю, Карлос уже доказал, что он универсальный игрок. Он выиграл Roland Garros, Wimbledon, US Open – и это показывает, что он одинаково хорошо чувствует себя на любом покрытии. Сейчас он играет на невероятном уровне, почти не ошибается. Это делает матчи против него чрезвычайно сложными. В зависимости от покрытия ты готовишь тактику по-разному, но против Карлоса всегда надо быть готовым ко всему. У него множество решений и стилей игры, он может найти выход из любой ситуации. Именно это делает его фаворитом на каждом турнире. Но в то же время это замечательно для тенниса: иметь такого игрока, как Карлос – это подарок для спорта. Он зрелищен, за ним интересно наблюдать, и люди это любят.
Напомним, что Синнер вышел в третий раунд US Open.