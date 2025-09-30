Алькарас выиграл турнир в Токио, обыграв Фрица
Для испанца этот титул стал 24-м в карьере
около 7 часов назад
Фото: Getty Images
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam и первая ракетка мира Карлос Алькарас завоевал титул на турнире ATP-500 в Токио.
В финале 22-летний испанец уверенно обыграл пятого номера мирового рейтинга американца Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 32 минуты.
Эта победа стала для Алькараса уже 24-й в профессиональной карьере.
Итоговый турнир ATP-2025 станет самым прибыльным турниром в истории тенниса.