Соболенко второй год подряд завершит сезон в статусе первой ракетки мира
Звездная теннисистка вышла в полуфинал «тысячника» в Ухани
28 минут назад
Четырехкратная победительница турниров Большого шлема, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд завершит сезон первой ракеткой мира.
Это стало известно после того, как Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в китайском Ухане, обыграв в 1/4 финала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину (WTA, 9) со счетом 6:3, 6:3.
В то же время вторая ракетка мира Ига Швьонтек уже завершила выступление на турнире.
В полуфинале «тысячника» в Ухане Соболенко сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
Призовой фонд турнира в Ухане составляет $3 654 963.
