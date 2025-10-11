Владимир Кириченко

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд завершит сезон первой ракеткой мира.

Это стало известно после того, как Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в китайском Ухане, обыграв в 1/4 финала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину (WTA, 9) со счетом 6:3, 6:3.

В то же время вторая ракетка мира Ига Швьонтек уже завершила выступление на турнире.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Соболенко сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $3 654 963.

Напомним, Джокович вышел в юбилейный полуфинал Masters и установил новый возрастной рекорд.