Владимир Кириченко

Нейтральная теннисистка с российским паспортом Мирра Андреева (№8 WTA) для AP прокомментировала будущий матч с украинкой Мартой Костюк (№15 WTA) в полуфинале Roland Garros-2026.

«Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я стараюсь играть именно против мяча, который летит ко мне. Обычно для меня не имеет значения, против кого я играю, поэтому стараюсь полностью сосредоточиться на игре и на игровом плане».

Теннисистки в третий раз в карьере встретятся между собой на турнирах WTA: до этого Марта дважды побеждала — в четвертьфинале Брисбена-2026 (7:6 (7). 6:3) и в финале Мадрида-2026 (6:3, 7:5).

Нейтральная теннисистка в четвертьфинале обыграла Сорану Кирстю (№18 WTA), а Костюк — Элину Свитолину (№7 WTA).

Отметим, что Марта стала первой в истории украинкой в полуфинале Grand Slam и имеет 17-матчевую победную серию на грунте.