Украинская теннисистка Элина Свитолина (7 WTA) прокомментировала результат исторического четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против соотечественницы Марты Костюк (15 WTA).

На послематчевой пресс-конференции теннисистка отметила высокий уровень игры соперницы и назвала ключевой фактор, который определил победительницу встречи в Париже.

Уровень матча был очень высоким. В теннисе бывают моменты, когда игра меняет направление. Для меня таким стал третий сет. Но все комплименты Марте — она показала очень сильный теннис.

В начале матча я не очень хорошо вошла в игру, но потом мы демонстрировали качественный теннис, проводили хорошие розыгрыши. Мне кажется, что в третьем сете она стала действовать агрессивнее, и это было главной разницей между нами. Также она лучше подавала в решающие моменты.