Свитолина оценила игру Костюк в четвертьфинале Roland Garros: «Все комплименты Марте»
Титулованная спортсменка отметила агрессивный стиль игры соперницы в решающей партии
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Элина Свитолина (7 WTA) прокомментировала результат исторического четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против соотечественницы Марты Костюк (15 WTA).
На послематчевой пресс-конференции теннисистка отметила высокий уровень игры соперницы и назвала ключевой фактор, который определил победительницу встречи в Париже.
Уровень матча был очень высоким. В теннисе бывают моменты, когда игра меняет направление. Для меня таким стал третий сет. Но все комплименты Марте — она показала очень сильный теннис.
В начале матча я не очень хорошо вошла в игру, но потом мы демонстрировали качественный теннис, проводили хорошие розыгрыши. Мне кажется, что в третьем сете она стала действовать агрессивнее, и это было главной разницей между нами. Также она лучше подавала в решающие моменты.
Также Элина оценила нынешнее состояние отечественного женского тенниса и выразила надежду на будущие личные противостояния:
В Украине сейчас много сильных теннисисток. То, что мы встретились в четвертьфинале Roland Garros, особенное событие. Надеюсь, таких матчей между нами будет еще много. Возможно, когда-нибудь мне даже удастся взять реванш.
Видеообзор матча Элина Свитолина — Марта Костюк на Roland Garros.