Світолина победила Бенчич и сыграет против Костюк в четвертьфинале Roland Garros.
Украинка победила швейцарку в трех сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2026 года. В поединке четвертого раунда украинка в трех сетах нанесла поражение 11-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии.
Поединок длился 2 часа 5 минут. За это время Элина выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-поинтов. Бенчич дважды подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-поинтов.
Roland Garros-2026. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 6:4, 6:0
В четвертьфинале Roland Garros-2026 Элину Свитолину ждет украинское дерби против соотечественницы Марты Костюк.
