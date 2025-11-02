Денис Седашов

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (8 WTA) потерпела поражение в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Жасмин уступила лидерке рейтинга, белоруской арине сабаленко.

Поединок длился 1 час 10 минут. сабаленко выполнила 11 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из шести брейкпоинтов. Паолини, в свою очередь, сделала два эйса и смогла реализовать только один из четырёх брейкпоинтов.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.

арина сабаленко (беларусь) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:1

В следующем матче арина сабаленко сыграет против американки Кори Гауфф, а Паолини встретится с Джессикой Пегулой.

