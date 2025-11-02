Денис Седашов

Американская теннисистка Джессика Пегула (5 WTA) одержала победу над своей соотечественницей Кори Гауфф (3 WTA) в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Матч длился 2 часа 13 минут. Гауфф выполнила 8 эйсов, но допустила целых 17 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейкпойнтов. Пегула ответила 5 эйсами, сделала всего одну двойную ошибку и реализовала 9 из 18 шансов на брейк.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.

Джессика Пегула (США) — Коко Гофф (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

Для Джессики Пегулы это уже вторая победа на турнире.

