Денис Седашов

Американская теннисистка Аманда Анисимова (4 WTA) стала чемпионкой турнира категории WTA 1000 в Пекине.

В финале 24-летняя спортсменка обыграла чешку Линду Носкову (27 WTA) со счетом 6:0, 2:6, 6:2. Поединок длился 1 час 47 минут.

За матч Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Носкова ответила тремя эйсами, шесть раз ошиблась на подаче и использовала два из шести шансов на брейк.

Для Анисимовой это четвертый титул WTA в карьере и уже второй в 2025 году — ранее она триумфировала на турнире в Дохе.

