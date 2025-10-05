Анісімова виграла турнир в Пекине
Это уже второй титул Аманды в 2025 году
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Американская теннисистка Аманда Анисимова (4 WTA) стала чемпионкой турнира категории WTA 1000 в Пекине.
В финале 24-летняя спортсменка обыграла чешку Линду Носкову (27 WTA) со счетом 6:0, 2:6, 6:2. Поединок длился 1 час 47 минут.
За матч Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Носкова ответила тремя эйсами, шесть раз ошиблась на подаче и использовала два из шести шансов на брейк.
Для Анисимовой это четвертый титул WTA в карьере и уже второй в 2025 году — ранее она триумфировала на турнире в Дохе.
Котляр отыграла три матчбола, но не смогла пройти квалификацию на Майорке.
Поделиться