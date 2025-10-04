Снегур уступила россиянке в полуфинале соревнований в Словакии
Украинка проиграла в трех сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (184 WTA) остановилась в шаге от выхода в финал турнира ITF W75 в Братиславе.
В полуфинальном матче в трех сетах уступила россиянке алине корнеевой (191 WTA) — 6:1, 6:7 (3:7), 1:6. Матч длился 1 час 42 минуты.
Дарья потерпела третье поражение в матчах против корнеевой. В финале россиянка встретится с Люцией Гавличковой.
Котляр вышла в финал квалификации турнира на Майорке.
Поделиться