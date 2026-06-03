Владимир Кириченко

27-я ракетка мира чешский теннисист Якоб Меншик в четвертьфинале Roland Garros-2026 обыграл бразильца Жоао Фонсеку (АТР, 30) и вышел в полуфинал турнира в Париже.

Матч длился 2 часа 47 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

За это время Меншик подал навылет 11 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-поинтов из 21 заработанного. Фонсека сделал шесть эйсов, допустил также четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти.

В полуфинале Меншик сыграет с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, Костюк в трех сетах одолела Свитолину и вышла в полуфинал Roland Garros.