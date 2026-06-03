Денис Седашев

Лидер мирового теннисного рейтинга арина сабаленко завершила выступления на Roland Garros-2026 на стадии четвертьфинала. Представительница Беларуси уступила 23-й ракетке мира диане шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6.

Матч длился 2 часа 14 минут. Во втором сете сабаленко вела со счетом 5:3, но после этого проиграла десять геймов подряд. Отметим, что белоруска впервые с февраля 2024 года проиграла партию со счетом 0:6 (тогда это произошло в Дубае в игре против хорватки Донны Векич).

За время поединка сабаленко выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. шнайдер один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 7 из 20 брейк-пойнтов.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции шнайдер встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Напомним, Roland Garros — 2026 проходит в Париже с 24 мая по 6 июня.

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