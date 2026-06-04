Определились полуфиналисты Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.
Второй сеяный мейджора сыграет против 20-летнего чеха
32 минуты назадПодписаться в
В среду, 3 июня, в Париже продолжился Roland Garros-2026 среди мужчин.
В рамках игрового дня прошли матчи четвертьфинальной стадии, по результатам которых стали известны имена теннисистов, которые сыграют в 1/2 турнира.
Предлагаем ознакомиться со списком сформированных полуфинальных пар Открытого чемпионата Франции.
Теннис. Roland Garros-2026, мужчины. Пары 1/2 финала:
Маттео Арнальди (Италия) – Флавио Коболли (Италия, 10);
Якуб Меншик (Чехия, 26) – Александр Зверев (Германия, 2).
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не участвует в текущем турнире.
Напомним, Соболенко с позором вылетела с Roland Garros, проиграв решающий сет 0:6.