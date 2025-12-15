Денис Седашов

Совет директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов утвердил новое правило относительно игры в условиях жары, которое вступит в силу с сезона 2026 года. Об этом сообщил журналист Парса Немати.

Согласно обновленным требованиям, в матчах будут введены специальные перерывы на охлаждение. По запросу любого из теннисистов после второго сета будет разрешена 10-минутная пауза, а в случае если температура воздуха превысит 32,2 градуса по Цельсию, матчи подлежат приостановлению.

