Очередная российская теннисистка сменила спортивное гражданство
около 1 часа назад
Полина Кудерметова / Фото - ITF
92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).
Официального объявления о смене спортивного гражданства на данный момент не было.
Ранее стало известно, что гражданство сменили три российские теннисистки: Камилла Рахимова и Мария Тимофеева будут представлять Узбекистан, а Анастасия Потапова – Австрию.
В начале декабря Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам (193-й номер рейтинга) со счетом 3:6, 6:1, 2:6.
