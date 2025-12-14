Світолина потерпела поражение на выставочном турнире во Франции
Украинка проиграла Елене-Габриеле Русе
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) потерпела поражение на выставочном командном турнире в Бур-де-Пеаже, Франция.
Украинка проиграла в трех сетах румынской теннисистке Елене-Габриеле Русе (WTA 88) — 6:1, 4:6, 1:6.
На следующей неделе Свитолина примет участие в выставочном командном турнире в Индии вместе с Мартой Костюк.
Стало известно, с какого турнира стартуют в сезоне Костюк и Ястремская.
