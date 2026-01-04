Боль и страх. Циципас признался, что думал уйти из тенниса
Греческий теннисист признался, что серьезно переосмысливал свое будущее
34 минуты назад
Греческий теннисист Стефанос Циципас (36 ATP) признался, что серьезно задумывался о завершении карьеры после проблем со спиной, которые преследовали его в сезоне-2025.
По словам спортсмена, постоянная боль заставила его по-новому взглянуть на будущее в профессиональном спорте. Слова приводит Tennis.com.
В течение года были моменты, когда я спрашивал себя, зачем вообще это делаю и почему заставляю своё тело терпеть такую боль. Для спортсмена это невероятно тяжело, особенно когда боль не проходит и постоянно возвращается. После поражения на US Open я действительно испугался — из-за проблем со спиной два дня не мог ходить. В такие моменты начинаешь серьёзно переосмыслять свою карьеру.\
