Тейлор Фриц может взять паузу из-за проблем с коленом
У американца проблемы с коленом
около 1 часа назад
Американский теннисист Тейлор Фриц (6 ATP) на пресс-конференции признался, что из-за проблем с коленом может взять паузу в выступлениях.
Перед началом сезона 2026 года Фриц проходил курс восстановления после повреждения коленного сухожилия, однако реабилитация до сих пор не завершена.
Я практически всю предсезонную подготовку провел, восстанавливаясь после проблем с сухожилиями колена, однако это процесс, который занимает много месяцев. Я не мог играть на полную, потому что стараюсь не перегружать себя. Будет сложно набирать очки и выигрывать матчи, сочетая это с контролем боли в колене. Я попробую выступать и параллельно продолжать реабилитацию во время поездок, но если через несколько месяцев это не даст результата, придется полностью остановиться и решить проблему.
