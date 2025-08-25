Михаил Цирюк

Основная сетка US Open-2025 стартовала, и стартовала, в частности, и для украинских теннисисток. Этой ночью уже имеем первую потерю, однако еще трое представительниц нашей страны остаются в игре, и в течение сегодняшнего и завтрашнего дней проведут свои первые матчи на турнире.

И осталось их трое

В основную сетку US Open-2025 пробились четверо украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева. В лучшем случае для нас их могло быть семь, однако Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева уступили уже в первом раунде квалификации.

Дебютировать в основной части турнира пока успела только одна из украинок, и сделала это неудачно. В поединке первого круга Юлия Стародубцева уступила россиянке Анне Блинковой (3:6; 1:6), так что в одиночном разряде турнир для нее уже завершен.

Теперь в бой вступят другие украинские одиночницы, и первая из них - Даяна Ястремская. Ее соперницей в первом круге также будет россиянка - Анастасия Павлюченкова. Относительно рейтинговая (WTA 45), однако довольно возрастная (34 года), так что будем надеяться, что более быстрая и молодая Даяна сможет перебегать соперницу.

Карьерных достижений у старшей на 9 лет Павлюченковой, конечно, больше. Она завоевала 12 титулов WTA в одиночке, достигала четвертьфиналов AO, Уимблдона и US Open, а на Ролан Гаррос даже играла в финале (2021). Однако сейчас россиянка не в лучшей форме: к этому поединку она подходит с серией из четырех поражений подряд, а последний успех Павлюченкова праздновала еще в 1/8 финала Уимблдона, где ей откровенно везло с соперницами.

Свою единственную очную встречу с этой соперницей на турнире в японской Осаке Ястремская проиграла (3:6; 1:6). Но тогда украинка была юной, а россиянка - в своем прайме. Сейчас очень хотелось бы, чтобы все сложилось по-другому. А в случае успеха Даяну ждет еще одна возрастная безфлаговая теннисистка - белоруска Виктория Азаренко, так что будем верить, что молодость возьмет верх над опытом в двух противостояниях подряд.

После Ястремской эстафету примет Элина Свитолина, которая на старте турнира встретится с венгеркой Анной Бондар. Много рассказывать об этом противостоянии и сопернице первой ракетки Украины не будем, ведь именно матчем с ней Элина начинала свой путь на предыдущем мейджоре - Уимблдоне.

Сейчас Бондар является 97 ракеткой мира, и засвою карьеру никогда не поднималась выше 50 позиции. К своим 28 годам венгерка успела собрать лишь чуть более 2 млн долларов призовых, в то время как показатель на два года старшей Свитолиной уже перевалил за 25 млн. Титулы WTA Бондар имеет только в парном разряде, а на турнирах серии Большого шлема она никогда не достигала дальше второго круга.

На Уимблдоне Свитолина справилась с этой соперницей очень легко (6:3; 6:1), так что на такую же легкую победу будем надеяться и здесь. Цифры букмекеров очень красноречивы: ведущие украинские компании оценивают вероятность победы Элины коэффициентом меньше 1,1, поэтому шансы на неприятную для украинцев сенсацию здесь максимально невысоки.

Значительно больше переживаний за Марту Костюк, которая начинала два последние Больших шлема с поражений от явных аутсайдеров: на Ролан Гаррос проиграла чешке Саре Бейлек (3:6; 1:6), а на Уимблдоне уступила словенке Веронике Эрьявец (6:3; 3:6; 4:6). Конечно, после тех фиаско Марта немного набрала форму и дошла до четвертьфинала турнира в Монреале.

Не меньше, чем игра Марты, беспокоит и состояние её здоровья, ведь из двух последних турниров украинка снялась из-за проблем с правым запястьем. Сначала она не доиграла четвертьфинальный матч против Рыбакиной в Монреале, а затем не вышла на поединок второго круга против Иги Швентек в Цинциннати.

Соперница Марты в первом круге US Open-2025 Кэти Бултер хоть и входит в топ-50 мирового рейтинга (WTA 48), но в целом выглядит довольно доступным вариантом для прохода. Британка никогда не доходила дальше третьего круга мейджоров.

Марта уже имеет неприятный опыт встречи с этой соперницей: в 2024 году украинка уступила ей в финале хардового турнира в Сан-Диего (7:5; 2:6; 2:6). Однако сейчас вторая ракетка нашей страны имеет отличную возможность, чтобы взять реванш. Если физическое и моральное состояние Костюк будет в норме, то во втором круге должна оказаться именно она.

костюк

В материале используются фото Getty Images