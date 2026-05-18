Світолина вернулась на 7-ю позицию рейтинга WTA, Костюк осталась в топ-15
Ястремская улучшила свои позиции
около 1 часа назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг Тура.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выигранного турнира в Риме поднялась на три позиции и вернулась на 7-е место — свою высшую позицию в рейтинге после декретного отпуска в карьере.
Марта Костюк, несмотря на пропущенный турнир в Риме, удержала 15-ю позицию.
В топ-6 изменений не произошло.
Рейтинг WTA на 18 мая:
1. Арина Соболенко – 9960;
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8705;
3. Ига Швентек (Польша) – 7273;
4. Кори Гауфф (США) – 6749;
5. Джессика Пегула (США) – 6286;
6. Аманда Анисимова (США) – 5958;
7 (10). Элина Свитолина (Украина) – 4315;
8 (7). Мирра Андреева – 4181;
9. Виктория Мбоко (Канада) – 3395;
10 (11). Каролина Мухова (Чехия) – 3318;
...
15. Марта Костюк (Украина) – 2387;
45 (52). Даяна Ястремская (Украина) – 1246;
54 (57). Юлия Стародубцева (Украина) – 1078;
66 (68). Александра Олейникова (Украина) – 970;
84 (93). Ангелина Калинина (Украина) – 873;
95. Дарья Снигур (Украина) – 839;
142 (152). Вероника Подрез (Украина) – 530;
268 (279). Катарина Завацкая (Украина) – 262;
295 (303). Анастасия Соболева (Украина) – 228.
Напомним, Свитолина одолела Гауфф в финале WTA 1000 в Риме, выиграв 20-й трофей в карьере.
