Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (133 WTA) завоевала титул на турнире серии WTA 125, который состоялся в Оэйраше (Португалия).

В финальном матче украинка уверенно победила первую сеяную соревнования — представительницу Швейцарии Викторию Голубич (88 WTA). Матч завершился в двух сетах в пользу Снигур.

Этот финал стал для Дарьи дебютным на уровне WTA 125. До этого её лучшим результатом на турнирах этой серии был выход в полуфинал, которого она достигла в январе в Канберре.

WTA 125 Оэйраш. Хард (в помещении). Финал

Виктория Голубич (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 3:6

За победу в Оэйраше украинская теннисистка заработала 13 480 евро призовых и 125 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Снигур поднимется на 115-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA.

