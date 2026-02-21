Денис Седашев

Пятая ракетка мира Джессика Пегула (5 WTA) подвела итоги своей победы над украинкой Элиной Свитолиной (9 WTA) в финале турнира WTA 1000 в Дубае, отметив качество выполнения игрового плана и прогресс в своей игре. Слова приводит btu.org.ua.

Американская теннисистка заявила, что ей удалось почти безукоризненно реализовать все задуманное на матч, в частности на подаче.

Я, по сути, идеально реализовала все, что планировала. Думаю, я очень грамотно подавала. Сегодня условия были немного медленнее, и мне не хотелось слишком часто рисковать на первой подаче. Я очень довольна тем, как удерживала концентрацию на подаче в течение всего второго сета. С самого начала играла хорошо. Но, пожалуй, самое приятное — это то, что многое из того, над чем мы работали на тренировках, начинает работать в матчах. Это всегда лучшее чувство — когда твоя работа приносит результат, к тому же не просто в матчах, а в финале турнира категории WTA 1000. Это потрясающее ощущение. Джессика Пегула

Пегула: «Мы со Свитолиной немного похожи по стилю игры, и у нас нет явных слабых сторон».