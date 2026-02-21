Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина (9 WTA) не смогла завоевать титул на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В финальном матче украинка уступила пятой ракетке мира Джессике Пегуле из США в двух сетах.

Для Свитолиной этот финал стал уже пятым в карьере на турнирах серии WTA 1000.

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 4:6

Напомним, что украинка дважды становилась победительницей соревнований в Дубае в 2017 и 2018 годах.

