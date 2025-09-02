Доминикана объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины
Поединки состоятся 12–13 сентября
8 минут назад
Фото: Getty Images
Мужская сборная Доминиканской Республики по теннису определилась с составом на матч Второй мировой группы Кубка Дэвиса против Украины.
Состав сборной Доминиканы:
Роберто Сид Суберви
Петер Бертран
Эммануэль Муньос
Алехандро Хосе Гандини
Поединки пройдут 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии (Турция).
Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики.
