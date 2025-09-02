Денис Седашов

Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в полуфинал Открытого чемпионата США-2025.

В четвертьфинальном матче она обыграла чешку Барбору Крейчикову (WTA 22) со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 26 минут. Пегула подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. У Крейчиковой на счету два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В полуфинале Пегула сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и чешкой Маркетой Вондроушовой.