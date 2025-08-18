Денис Седашов

Международное антидопинговое агентство для тенниса (ITIA) объявило о дисквалификации двух теннисистов — австралийца Томаса Фенкатта и японца Каили Деми Тесо. Оба спортсмена получили 10-месячные запреты из-за нарушений антидопинговых правил.

В 2024 году 30-летний Фенкатт получил внутривенное введение запрещенного вещества в дозе, превышавшей допустимую норму. Бывший 107-й ракетка мира в парном разряде признал нарушение, а ITIA подтвердила, что оно не было намеренным.

19-летний японский теннисист Тесо сдал положительную допинг-пробу на стимулятор, который содержался в безрецептурном лекарстве от кашля. ITIA также признала, что нарушение было непреднамеренным. Лучшим рейтингом Тесо является 1243-е место в одиночном разряде.

