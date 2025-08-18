Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа 2025 года. Об этом она написала в Instagram.

Свитолина подчеркнула единство украинского народа в это сложное время.

«Вашингтон. Сегодня высокие ставки. Украина под давлением, но она сильна. За президентом Владимиром Зеленским – весь народ. В этом наша сила». Елина Свитолина

Встреча Зеленского с Трампом начнется в 20:00 по Киеву в Белом доме, после чего к переговорам присоединятся лидеры ЕС, НАТО, Финляндии, Германии, Франции, Италии и Великобритании.

Свитолина, которая активно поддерживает Украину, ранее стала амбассадором платформы UNITED24, инициированной Зеленским, и неоднократно высказывалась в поддержку президента.