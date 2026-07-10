Сергей Разумовский

Янник Синнер стал вторым финалистом Wimbledon-2026 и продолжит защиту титула на травяном мейджоре в Лондоне.

В полуфинальном матче итальянский теннисист уверенно разобрался с сербом Новаком Джоковичем, не отдав легендарному сопернику ни одного сета. Поединок завершился победой Синнера с одинаковым счетом в каждой партии — 6:4, 6:4, 6:4.

Синнер провел матч очень стабильно и не позволил Джоковичу переломить ход встречи. Для Новака это поражение означает остановку в шаге до финала, тогда как Синнер во второй раз подряд сыграет в решающем матче Wimbledon.

Для итальянца это второй финал подряд на британском турнире. Синнер является действующим чемпионом Wimbledon и теперь будет иметь возможность защитить свой титул. В то же время для него это первый финал турнира серии Grand Slam в сезоне-2026.

В решающем матче Синнер встретится с второй ракеткой мира Александром Зверевым. Немецкий теннисист также преодолел полуфинальную стадию в трех сетах, обыграв представителя Великобритании Артура Фери — 7:6 (0), 6:2, 6:4.

Для Зверева будущий финал станет первым в карьере на Wimbledon. При этом немец продолжает мощный отрезок на турнирах Grand Slam: он во второй раз подряд дошел до финального матча мейджора. Ранее в 2026 году Зверев стал чемпионом Roland Garros, а теперь поборется еще и за титул на траве.

Таким образом, в финале Wimbledon-2026 сыграют Янник Синнер и Александр Зверев. Для итальянца это шанс во второй раз подряд выиграть лондонский мейджор, а для немца — возможность завоевать первый титул на Wimbledon и второй подряд трофей Grand Slam в сезоне.

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