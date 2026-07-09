Определились финалистки женского турнира Wimbledon-2026
Решающая игра состоится 11 июля
около 2 часов назадПодписаться в
На травяных кортах Лондона определились обе финалистки — Wimbledon-2026. За главный трофей соревнований поборются две представительницы Чехии.
В финальном поединке встретятся Каролина Мухова и Линда Носкова. В 1/2 финала Мухова одолела американку Кори Гауфф, а Носкова остановила вторую ракетку Украины Марту Костюк.
Напомним, действующей победительницей Wimbledon является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году сложила свои полномочия.
15-летняя Скляр вышла в полуфинал юниорского Wimbledon-2026.
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