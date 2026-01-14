Джокович досрочно завершил тренировку на Australian Ope
Причина — боль в шее
около 8 часов назад
Фото: Getty Images
Сербский теннисист Новак Джокович (4 ATP) досрочно завершил вечернюю тренировку на Australian Open.
Занятие длилось всего около 12 минут, после чего серб был вынужден остановиться из-за боли в шее.
По информации Punto de Break, Джоковичу потребовалась помощь физиотерапевта. Обстоятельства и серьезность повреждения пока не уточняются.
От финала Медведева до побед Киченок: главные успехи украинцев на турнирах Большого шлема.
Поделиться