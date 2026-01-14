Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович (4 ATP) досрочно завершил вечернюю тренировку на Australian Open.

Занятие длилось всего около 12 минут, после чего серб был вынужден остановиться из-за боли в шее.

По информации Punto de Break, Джоковичу потребовалась помощь физиотерапевта. Обстоятельства и серьезность повреждения пока не уточняются.

