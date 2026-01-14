Михаил Цирюк

Уже в ближайшее воскресенье, 18 января, в Мельбурне стартует первый турнир серии Грендслэм в 2026 году - Australian Open. Украина точно будет представлена на этом празднике тенниса, и именно сейчас определяется, каким количеством, так как в эти дни проходит квалификация в основную сетку. Предлагаем разобраться, когда и за кого болеть в отборе.

Уверенный старт сезона от лидеров

Как бы ни завершилась квалификация, определенное представительство в финальной части AO-2026 Украина уже имеет, так как наши топы попадают туда напрямую. Это Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и, что стало приятной неожиданностью, 25-летняя Александра Олейникова, о которой до прошлого сезона, будем откровенны, слышал далеко не каждый поклонник украинского тенниса.

Но начнем с более привычных имен. Главные надежды украинских болельщиков, конечно же, будут возлагаться на 12-ю и 20-ю ракетку мира - Элину Свитолину и Марту Костюк. И эти надежды вовсе не безосновательны, так как новый сезон сильнейшие из украинок начали просто феерично.

Свитолина триумфовала на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде. Да, далеко не в самом статусном и рейтинговом, однако трофей, как говорится, не пахнет, а 19-й титул, завоёванный в 23-м финале в карьере - тем более. На пути к своему триумфу Свитолина отдала соперницам лишь один сет, который в четвертьфинале проиграла британке Сонай Картал (6:4; 6:7; 7:6). А всех остальных победила всухую.

Но ещё интереснее на первом мейджоре сезона будет следить за Мартой Костюк. Она, в отличие от первой ракетки нашей страны, трофей не завоевала, однако, несмотря на это, провела турнир, за который ей можно лишь поаплодировать. Костюк выступала на значительно более престижном соревновании WTA 500 в Брисбене и по итогам турнира имеет полное право гордиться собой. Марта играла против сильнейших теннисисток мира и прошла этот путь до самого конца, дойдя до финала, в котором, к сожалению, уступила лидерству мирового рейтинга Арине Сабаленко.

Впрочем, это поражение не должно помешать Марте подойти к AO в хорошем психологическом состоянии (а оно, иногда, становится для Костюк одним из решающих факторов). За весь прошлый год она лишь один раз победила соперницу из топ-10, а в первом турнире 2026-го имеет уже три таких победы. Так что мы имеем все основания ожидать от нее яркого выступления и в Мельбурне.

Конечно, для понимания перспектив наших лидеров нужно видеть турнирную сетку, которой пока нет. Но на данный момент все выглядит так, что и Свитолина, и Костюк способны сделать украинским болельщикам приятный сюрприз.

А что там Ястремская?

Настоящей эксперткой по сюрпризам на Australian Open является Даяна Ястремская, ведь ее феерический полуфинал в 2024 году будет долго жить в памяти украинских болельщиков. Однако этот сезон 27 ракетка мира начала не так ярко, как Свитолина и Костюк.

Сказать, что это было совсем плохо, также нельзя. На турнире в Брисбене Ястремская дошла до третьего круга, победив во втором крепкую Лейлу Фернандес (6:1; 6:2) и выбыв в трех сетах от Джессики Пегулы (7:5; 2:6; 3:6), что, в принципе, совсем не стыдно.

Немного испортил впечатление от старта Даяны 500-ник в Аделаиде, где украинка уже в первом круге разгромно проиграла чешке Катерине Синяковой (0:6; 1:6). Но в общем делать какие-либо выводы о Ястремской пока рано, так что поживем - увидим. Опять же, очень многое будет зависеть от соперниц на старте турнира и дальнейшей сетки.

Кто такая Александра Олейникова?

При всем уважении к нашей теннисистке, этот вопрос до сих пор остается актуальным для многих. Не менее актуален - что она делает в основной сетке АО, так что отвечаем. Об Александре Олейниковой вы действительно могли слышать не так много, поскольку она даже не выступает на уровне серьезных турниров WTA, ограничиваясь челленджерами, турнирами ITF и WTA 125.

Впрочем, 2025 год стал для Олейниковой действительно прорывным, и это отразилось на ее позиции в мировом рейтинге. В прошлом году Александра выиграла сразу пять турниров: в итальянской Санта-Маргерите, словенском Портороже, Гааге, Толентино и чилийской Колине. Последние два турнира - это уже 125-ники, которых у украинки уже в целом три за карьеру.

Прорывной сезон позволил Александре подняться аж на 90 строчку мирового рейтинга, установив новый личный рекорд в карьере. Конечно, ожиданий в основной сетке от нее никаких, ведь для Олейниковой это будет дебютный АО, да и вообще дебютное выступление в финальной части Грендслэма. Так что можно лишь пожелать ей насладиться этим моментом, а результат - это уже вопрос второстепенный.

Что там с квалификацией?

Наконец, переходим к нашим квалифайеркам и даже квалифайерам (да-да, мужской теннис в Украине также существует). Более того, наш единственный представитель в мужской квалификации, 166-я ракетка мира Виталий Сачко, даже сумел преодолеть первый раунд, победив норвежца Виктора Дурасовича (6:3; 7:6). Однако в полуфинале отбора Сачко, к сожалению, очень драматично и очень обидно уступил Лиаму Дракслю из Канады (3:6; 7:5; 6:7), так что украинца в основной сетке мейджора мы пока не увидим.

Гораздо оптимистичнее все у женщин, где квалификацию проходят трое спортсменок: Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.И все они смогли добраться до финального матча отбора, так что при самых благоприятных обстоятельствах Украина может иметь в основной сетке ОО сразу семь представительниц.

Юлия Стародубцева уже успела разобраться с француженкой Алис Тубелло (6:2; 3:6; 6:0) и представительницей Греции Деспиной Папамихаил (6:1; 6:2), а в финале квалификации, который состоится в ночь на четверг, встретится с болгаркой Викторией Томовой, и шансы здесь, откровенно говоря, 50 на 50.

Дарье Снигур было немного проще: на старте отбора она победила польку Катаржину Каву (6:1; 2:6; 6:2), а вот вторую соперницу, канадку Карсон Бренстайн, прошла на отказе при счете 6:4; 4:2. Финал отбора, который пройдет утром 15 января, будет принципиальным, ведь там Снигур ждет 31-летняя белоруска Александра Соснович.

Наиболее уверенно квалификацию пока проходит Ангелина Калинина, которая несмотря на спад в карьере все же имеет определенный уровень, который, как говорится, не пропьешь. На пути к основной сетке бывшая первая ракетка Украины пока не отдала ни одного сета, обыграв представительницу Тайваня Джоанну Гарленд (7:5; 6:2) и нидерландку Анук Куверманс (7:6; 6:0).

В финале, уже ближайшей ночью, Ангелину ждет представительница Польши Майя Хвалинская. Так что завтра у украинского тенниса очень важный и ответственный день. Болеем за наших и верим в максимально возможное представительство в финальной части.

В материале использованы фото Getty images