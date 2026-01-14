Михаил Цирюк

18 января начнется основная сетка очередного розыгрыша первого сезона турнира Большого шлема – Australian Open. В последние годы представители Украины стабильно радуют нас на мейджорах, доходя до поздних стадий и даже одерживая победы.

Перед началом дебютного большого турнира новой кампании предлагаем вспомнить самые главные и яркие достижения украинцев и украинок на взрослых ТШ.

Легендарный финал Андрея Медведева на Roland Garros-1999

Сейчас на теннисных турнирах высшего уровня Украину представляют исключительно женщины, но так было не всегда. В конце 90-х главной фигурой в украинском теннисе был Андрей Медведев, который был невероятно близок к тому, чтобы стать первым победителем мейджора из нашей страны.

На Roland Garros-1999 Медведев, который незадолго до этого скатился с 4 места мирового рейтинга на 100-е и собирался завершать карьеру, дошел до финала, где встретился с легендарным Андре Агасси. Украинец уверенно взял первые два сета (6:1 и 6:2), но в решающий момент не выдержал напряжения и все же уступил звездному сопернику, проиграв следующие три (4:6; 3:6; 4:6). Однако этот яркий триллер навсегда останется в истории мирового тенниса.

Финал Елены Татарковой в парном разряде Wimbledon-1999

1999 год стал по-настоящему памятным для украинского тенниса, ведь финал Медведева был не единственным решающим поединком турнира Большого шлема с участием спортсменов из нашей страны. Одну из главных вершин в своей карьере достигла Елена Татаркова, став финалисткой турнира Уимблдона.

В паре с Мариан де Свардт из ЮАР наша теннисистка одержала пять побед на пути к решающему матчу, а в 1/2 обыграла лидерок посева – белоруску Наталью Звереву и чешку Яну Новотну. Но в матче за титул Татаркова и де Свардт, увы, в упорной борьбе уступили американской паре, представленной Линдсей Дэвенпорт и Кориной Морариу (4:6; 4:6).

Финал Татьяны Перебийнис в смешанном парном разряде Wimbledon-2005

Еще одна украинская финалистка Уимблдона, Татьяна Перебийнис, также достигла этого в парном разряде, но в смешанном. Вместе с Полом Хенли из Австралии харьковчанка успешно преодолела пять раундов на пути к решающему матчу, но там этот тандем не смог ничего противопоставить француженке Мари Пирс и представителю Индии Махешу Бхупати, уступив со счетом 4:6; 2:6.

Победа сестер Бондаренко на Australian Open-2008

Легендарный триумф, который на протяжении 15 лет оставался единственной украинской победой на турнирах Большого шлема, подарили стране сестры Катерина и Елена Бондаренко. Приятно, что этот титул AO-2008 в парном разряде завоевал чисто украинский дуэт.