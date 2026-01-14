От финала Медведева до побед Киченок: главные достижения украинцев на турнирах Большого шлема
В ночь на воскресенье стартует основная часть Australian open-2026
18 января начнется основная сетка очередного розыгрыша первого сезона турнира Большого шлема – Australian Open. В последние годы представители Украины стабильно радуют нас на мейджорах, доходя до поздних стадий и даже одерживая победы.
Перед началом дебютного большого турнира новой кампании предлагаем вспомнить самые главные и яркие достижения украинцев и украинок на взрослых ТШ.
Легендарный финал Андрея Медведева на Roland Garros-1999
Сейчас на теннисных турнирах высшего уровня Украину представляют исключительно женщины, но так было не всегда. В конце 90-х главной фигурой в украинском теннисе был Андрей Медведев, который был невероятно близок к тому, чтобы стать первым победителем мейджора из нашей страны.
На Roland Garros-1999 Медведев, который незадолго до этого скатился с 4 места мирового рейтинга на 100-е и собирался завершать карьеру, дошел до финала, где встретился с легендарным Андре Агасси. Украинец уверенно взял первые два сета (6:1 и 6:2), но в решающий момент не выдержал напряжения и все же уступил звездному сопернику, проиграв следующие три (4:6; 3:6; 4:6). Однако этот яркий триллер навсегда останется в истории мирового тенниса.
Финал Елены Татарковой в парном разряде Wimbledon-1999
1999 год стал по-настоящему памятным для украинского тенниса, ведь финал Медведева был не единственным решающим поединком турнира Большого шлема с участием спортсменов из нашей страны. Одну из главных вершин в своей карьере достигла Елена Татаркова, став финалисткой турнира Уимблдона.
В паре с Мариан де Свардт из ЮАР наша теннисистка одержала пять побед на пути к решающему матчу, а в 1/2 обыграла лидерок посева – белоруску Наталью Звереву и чешку Яну Новотну. Но в матче за титул Татаркова и де Свардт, увы, в упорной борьбе уступили американской паре, представленной Линдсей Дэвенпорт и Кориной Морариу (4:6; 4:6).
Финал Татьяны Перебийнис в смешанном парном разряде Wimbledon-2005
Еще одна украинская финалистка Уимблдона, Татьяна Перебийнис, также достигла этого в парном разряде, но в смешанном. Вместе с Полом Хенли из Австралии харьковчанка успешно преодолела пять раундов на пути к решающему матчу, но там этот тандем не смог ничего противопоставить француженке Мари Пирс и представителю Индии Махешу Бхупати, уступив со счетом 4:6; 2:6.
Победа сестер Бондаренко на Australian Open-2008
Легендарный триумф, который на протяжении 15 лет оставался единственной украинской победой на турнирах Большого шлема, подарили стране сестры Катерина и Елена Бондаренко. Приятно, что этот титул AO-2008 в парном разряде завоевал чисто украинский дуэт.
Триумфу в Мельбурне не предвещало абсолютно ничего: на предыдущих мейджорах сестры стабильно вылетали во втором круге, а на турнирах WTA никогда не доходили дальше полуфиналов. Но тут вдруг прорвало: невероятно яркое выступление, которое завершилось победой над Викторией Азаренко и Шахар Пеер в финале (2:6; 6:1; 6:4) стало настоящей сенсацией и самой яркой страницей в карьере теннисисток.
Полуфинал Элины Свитолиной на Wimbledon-2019
Относительно новый пример успешного выступления украинки на Уимблдоне. В том очень сильном для себя году Свитолина вышла сразу в два полуфинала турниров Большого шлема: кроме Уимблдона она также остановилась в шаге от решающего матча US Open.
Свой путь на травяном мейджоре Элина начала с уверенной победы над австралийкой Дарьей Гавриловой (7:5; 6:0), затем на отказе прошла россиянку Маргариту Гаспарян (5:7; 6:5), дальше разобралась с Марией Саккари из Греции (6:3; 6:7; 6:2) и Петрой Мартич из Хорватии (6:4; 6:2), в четвертьфинале обыграла чешку Каролину Мухову (7:5; 6:4), а вот в 1/2 без шансов уступила представительнице Румынии Симоне Халеп (1:6; 3:6).
Полуфинал Элины Свитолиной на US Open-2019
Лучший результат Украины в одиночном разряде US Open также установила Элина Свитолина. После победы над Уитни Осигве на старте турнира Элина прошла Винус Уильямс, Даяну Ястремскую, Мэдисон Киз и Йоханну Конту, не проиграв в этих матчах ни одного сета, но в шаге от финала украинку как-то слишком легко остановила легендарная Серена Уильямс (6:3; 6:1), сполна отомстив за сестру.
Победа Людмилы Киченок в миксте Уимблдона-2023
Второй титул турнира Большого шлема в истории Украины принесла Людмила Киченок. На Уимблдоне-2023 она в паре с хорватом Мате Павичем навсегда вписала свое имя в историю легендарного турнира, победив всех своих соперников в миксте.
Полуфинал Элины Свитолиной на Wimbledon-2023
Через год после рождения ребенка первая ракетка Украины вернулась на корт в апреле, и практически сразу начала демонстрировать отличные результаты. В сезоне 2023 года одесситка успела выиграть свой 17-й индивидуальный титул WTA, триумфовав на турнире в Страсбурге, вернулась в топ-25 мирового рейтинга и получила от WTA награду Возвращение года.
На своем первом мейджоре сезона, которым стал Роллан Гаррос, Элина сенсационно дошла до четвертьфинала, разобравшись в том числе с девятой сеяной турнира Дарьей Касаткиной.
Однако самым памятным достижениемроку, безусловно, стал выход в полуфинал Уимблдона, на пути к которому Элина одолела Викторию Азаренко и первую ракетку мира Игу Швентек.
Полуфинал Даяны Ястремской на Australian Open-2024
То, что Даяна Ястремская сделала на Australian Open-2024, в очередной раз демонстрирует, что в теннисе, как и в спорте в целом, может произойти всё, что угодно, и это потрясающе. Она начинала турнир с квалификации и стала лишь второй в истории АО участницей отборочных матчей, которой удалось дойти до полуфинала.
При этом ей, как это иногда бывает, не выпала лёгкая сетка: в пяти из шести своих матчей украинка была аутсайдером, и не встретилась на кортах Мельбурна ни с одной соперницей ниже топ-50 мирового рейтинга, а четыре из шести вообще были из топ-30. Всё это не помешало Даяне провести, пожалуй, лучший турнир в своей жизни, которым она переписала теннисную историю как свою собственную, так и страны.
И в полуфинальном матче против 15-й ракетки мира Чжен Цинь Вень была совсем не безнадёжной! Отлично начала, сделала ранний брейк, после медицинского тайм-аута чуть не отыграла потерянное в середине партии преимущество, однако всё же уступила, как в первом сете, так и во втором (4:6; 4:6).
Финал АО-2024 и победа на US Open-2024 Людмилы Киченок
Но главной звездой того года в украинском теннисе стала Людмила Киченок. В паре с латвийкой Еленой Остапенко она сначала добралась до финала Australian Open, а в конце сезона впервые в карьере подняла над головой трофей US Open.
Триумф на американском мэйджоре стал вишенкой на торте очень сильного сезона в исполнении украино-латвийской пары. Кроме успехов на мэйджорах, у Людмилы и Елены была ещё победа на травяном турнире в Истборне и четвертьфинал Уимблдона.
В материале использовано фото Getty images