Легенда тенниса Новак Джокович не стал подбирать слов после поражения от Янника Синнера на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Ноле цитирует btu.org.ua:

Прошу прощения за это выражение, но это никогда не бывает приятно, когда кто-то так надирает тебе зад на корте.

Извините, что матч был недолгим – это его вина, не моя! Я пытался немного напугать его в последнем гейме, при счете 0:15, но не вышло. Если честно, это было похоже на скоростной поезд: он бил по мячу со всех сторон, а я просто пытался зацепиться. Но он был слишком хорош. Браво ему и удачи в финале.

Честно говоря, то, что я, как и прежде, могу играть на высоком уровне, входить в топ-10, топ-5 – это просто потрясающе. Это действительно хорошее чувство. Я стараюсь изо всех сил. Мое тело уже не идеально, но я благодарен за все, что Господь дал мне в жизни.

Это было невероятное путешествие, удивительная карьера, и мне есть что отпраздновать. Но если вдруг кто-то готов обменяться со мной более молодым телом - я бы не отказался. Лишь на год, чтобы попробовать снова обыгрывать этих ребят.

Но шутки в сторону – у меня, как и прежде, есть мотивация. Конечно, я понимаю, что сейчас становится все сложнее выигрывать у таких ребят, как Янник и Карлос. Но я продолжу бросать им вызов, и посмотрим, что будет дальше.