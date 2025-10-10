Живая легенда тенниса Новак Джокович высказался о выходе в полуфинал турнира серии Masters в Шанхае. Слова Ноле приводит btu.org.ua:

Что вы думаете сейчас о чемпионском титуле – осталось всего два шага до него?

Может, со стороны это выглядит легко, но уверяю вас – легко не было. На этом уровне вообще не бывает простых побед. Зизу Бергс показал отличный теннис на этом турнире. Было бы неуважительно по отношению к нему говорить, что матч был легким. Победа в двух сетах досталась нелегко.

С ногой все в порядке. Конечно, в каждом матче тело реагирует по-разному, всегда что-то беспокоит. Есть и другие проблемы, над которыми я работаю день за днем. Надеюсь, по ходу турнира все будет только лучше.

Теперь у меня есть день отдыха перед полуфиналом – это здорово. Вернусь на корт с правильным настроем и, конечно, с намерением победить.