Олег Гончар

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) прокомментировал победу над второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинале Australian Open, который стал одним из самых напряженных матчей турнира, передает The Tennis Letter.

Поединок длился почти четыре часа и завершился уже глубокой ночью в Мельбурне. Джокович признался, что эмоции после матча были настолько сильными, что ему трудно подобрать слова. Он сравнил эту игру с легендарным финалом Australian Open 2012 года против Рафаэля Надаля, который длился почти шесть часов, подчеркнув чрезвычайный уровень интенсивности и качества тенниса.

Серб отметил, что прекрасно осознавал: только максимальная концентрация и готовность менять свою игру дают шанс против Синнера. По словам Джоковича, итальянец выиграл у него пять последних очных матчей и фактически нашел ключ к его теннису, поэтому в этот раз пришлось «менять замок».

В то же время Джокович подчеркнул большое уважение к сопернику, назвав Синнера невероятным игроком, который заставляет действовать на пределе возможностей. Для итальянца это поражение стало первым на Australian Open после серии из 19 подряд побед, а также прервало его семиматчевую победную серию в личных встречах с сербом.