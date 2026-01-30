Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер уступил в полуфинале Australian Open Новаку Джоковичу (ATP, 4) 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

За 4 с четвертью часа на корте итальянец 26 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из восемнадцати и дважды ошибся при подаче. Серб сделал 12 эйсов, 3 брейка и 3 «двойных». Это была одиннадцатая встреча теннисистов – Ноле победил в пятый раз.

Отметим, что впервые с AO-2025 титул Большого шлема будут разыгрывать не Синнер с Карлосом Алькарасом. В прошлом году итальянец в финале турнира победил Александра Зверева.

Напомним, что в финале Australian Open Джокович сыграет с Алькарасом.