Легендарный теннисист Новак Джокович высказался о переезде в Грецию. Слова Ноле приводит btu.org.ua:

Я уже чувствую себя немного греком. Это место для меня как дом. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я переехал сюда с семьей, и это было прекрасное путешествие, ведь я всегда любил эту страну.

Думаю, все сербы любят Грецию – это точно. Нам нравится все, что связано с ее культурой и традициями, и все те связи, которые объединяют наши народы. Я всегда буду благодарен людям за их гостеприимство. Они известны как народ, который всегда открыт миру и встречает всех с распростертыми объятиями.

Помимо моих спортивных достижений и признания, я чувствую, что меня здесь приняли по-человечески, с добротой и искренностью, и это трогает меня до глубины души. Теперь я держу Афины в своем сердце.