Денис Седашов

Национальная сборная Украины по хоккею узнала соперников, с которыми сыграет в элитном дивизионе чемпионата мира 2027 года.

Украина попала в группу А, где ее соперниками станут новоиспеченные чемпионы мира финны, финалисты нынешнего ЧМ швейцарцы, а также сборные Швеции, Словакии, Латвии, Австрии и Словении.

Составы групп ЧМ-2027 по хоккею

Группа А: Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Словения, Украина

Группа В: Канада, США, Чехия, Германия, Дания, Норвегия, Венгрия, Казахстан

Составы групп на следующий турнир сформировались автоматически на основе обновленного мирового рейтинга IIHF, который учитывает выступления стран на последних Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Мы возвращаемся! Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею.