Сіннер объяснил, почему не сыграет в финале Кубка Дэвиса за Италию
Итальянская звезда тенниса пропустит командный финал сезона
около 1 часа назад
Вторая ракетка мира Янник Синнер в интервью Ubitennis сообщил, что не выступит за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса-2025.
Итальянец объяснил, что принял это решение вместе со своей командой из-за насыщенного сезона и потребности в отдыхе перед стартом следующего года.
Я дважды выигрывал Кубок Дэвиса. Мы с командой решили, что мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы раньше начать тренировки. Цель — вернуться в оптимальную форму к Австралии. За последние два года мне не удалось достичь максимума из-за нехватки времени, поэтому мы приняли это решение.
Сборная Италии является действующим обладателем Кубка Дэвиса.
