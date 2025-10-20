Денис Седашов

Вторая ракетка мира Янник Синнер в интервью Ubitennis сообщил, что не выступит за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса-2025.

Итальянец объяснил, что принял это решение вместе со своей командой из-за насыщенного сезона и потребности в отдыхе перед стартом следующего года.

Я дважды выигрывал Кубок Дэвиса. Мы с командой решили, что мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы раньше начать тренировки. Цель — вернуться в оптимальную форму к Австралии. За последние два года мне не удалось достичь максимума из-за нехватки времени, поэтому мы приняли это решение. Янник Синнер

Сборная Италии является действующим обладателем Кубка Дэвиса.

