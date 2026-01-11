Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) одержала победу на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), обыграв в финале китаянку Ван Синьюй (57 WTA) со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Для украинской теннисистки это уже 19-й титул в профессиональной карьере.

После триумфа Свитолина поделилась эмоциональным постом в социальных сетях, подчеркнув, что этот трофей имеет особое значение для нее.

Этот трофей — не просто цифра. Это путешествие — в слезах, истощении, сомнениях и вере, которая не дает остановиться. Конец 2025 года был для меня непростым. Были моменты, когда казалось, что сил не осталось. Но именно люди вокруг поддерживали меня, когда этого не могла сделать я.

Спасибо моей команде за профессионализм, терпение и веру, даже когда я сомневалась в себе. Спасибо семье за любовь, которая сильнее любого результата. Спасибо друзьям за поддержку, за то, что всегда рядом, не только в моменты побед. Гожусь, что после такого сложного периода смогла вернуться и снова победить. У каждого трофея есть своя история. Этот трофей говорит о сердце, выдержке и мужестве вернуться.