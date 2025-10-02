Владимир Кириченко

Международный теннисный зал славы объявил номинантов 2026 года. Об этом сообщает tennisfame.com.

Претендентами стали швейцарец Роджер Федерер – бывшая первая ракетка мира и 20-кратный чемпион Grand Slam, россиянка Светлана Кузнецова – бывшая вторая ракетка мира, двукратная чемпионка Grand Slam, аргентинец Хуан Мартин дель Потро – бывшая третья ракетка мира и чемпион US Open-2009.

За кандидатов будет голосовать комиссия из 140 журналистов и членов Зала славы.

Отметим, что также пройдет голосование болельщиков.

Чтобы быть избранными в Зал славы, кандидаты должны получить по меньшей мере 75% или больше голосов «за» от общего числа голосов официальной группы голосования и любых бонусных процентных баллов, набранных во время голосования болельщиков.

Голосование продлится до пятницы, 10 октября.

