Денис Седашов

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер в эфире Tennis Channel поделился воспоминаниями о том, чего ему не хватает после прощания с профессиональным теннисом.

Я скучаю по товарищеским отношениям. Например, во время Кубка Лейвера я зашел в раздевалку к Пету Рафтера и Андре Агасси, и они сказали: "Садись, нам надо с тобой поговорить". Мы общались минут пять — вот этого больше всего не хватает. Роджер Федерер

По словам швейцарца, он также ностальгирует по особым моментам побед:

Есть те две минуты, когда на табло написано «Гейм, сет, матч», и ты выигрываешь Уимблдон. Думаешь: «О, круто!», но это чувство быстро проходит. Я скучаю по жизни в туре: по совместным ужинам с друзьями, по времени, проведённому вместе в поездках. Роджер Федерер

В то же время Федерер признаёт, что жизнь после завершения карьеры имеет и свои преимущества:

HTML HTML Теперь не нужно тренироваться через боль или выходить на матч, когда тело ноет. С одной стороны, это хорошо, с другой — есть вещи, которых мне все же не хватает. Роджер Федерер

Федерер: «Турниры ATP замедляют корты ради Синнера и Алькараса».