Фриц начал Итоговый турнир с уверенной победы над Музетти.
Американец одержал победу в двух сетах
40 минут назад
Фото: Getty Images
Американский теннисист Тейлор Фриц (6 ATP) в матче группового этапа Итогового турнира ATP победил в двух сетах итальянца Лоренцо Музетти (9 ATP) — 6:3, 6:4.
Поединок длился 1 час 41 минуту. Фриц подал навылет 11 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. У Музетти — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.
Итоговый чемпионат ATP проходит с 9 по 16 ноября.
Сачко взлетел в рейтинге ATP, Алькарас снова опередил Синнера.