Гауфф: «Надеюсь, что смогу сыграть против Ястремской лучше, чем в прошлый раз»
Вторая ракетка мира – о матче в третьем круге «тысячника» в Цинциннати
около 3 часов назад
Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мыслями о том, что украинка Даяна Ястремская (№31 WTA) испортила для нее Wimbledon-2025.
Цитирует Гауфф пресс-служба WTA.
«Да. Я вообще не думаю об этом в духе реванша. Раньше я так подходила к матчам, но потом поняла, что сыграла слишком много матчей с слишком многими соперницами, чтобы постоянно думать о реванше.
Для меня это скорее хороший способ понять, в каком состоянии сейчас моя игра. Тот матч на «Уимблдоне» – это было просто тяжелое поражение, и, думаю, я подошла к нему неправильно. С Даяной мне всегда непросто. Она сильная соперница, отлично бьет по мячу, может выиграть с любой позиции.
Так что это будет серьезное испытание, особенно снова сыграть с ней. Но я успела больше поработать в хардовом сезоне, а это, безусловно, более подходящее покрытие для меня, чем трава. Так что да, матч будет сложным, но я жду его с нетерпением и надеюсь, что смогу сыграть лучше, чем в прошлый раз».
Гауфф и Ястремская встретятся в третьем круге на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В июле Ястремская одержала победу над Гауфф на Wimbledon. До этого Кори трижды побеждала Даяну.
Напомним, Ястремская во втором круге «тысячника» в Цинциннати обыграла Викторию Томову.